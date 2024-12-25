شكرا لقرائتكم خبر عن كازاخستان: مقتل 42 شخصًا في تحطم الطائرة الأذربيجانية على الأرجح والان نبدء بالتفاصيل

تحطم طائرة بكازاخستنان

المسافرين على متن الطائرة

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الطوارئ في كازاخستان إنه من المرجح أن 42 شخصًا لقوا حتفهم جراء تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية في مدينة أكتاو الكازاخستانية.تحطّمت طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية في غرب كازاخستان الأربعاء، بينما كانت في رحلة من باكو إلى غروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية القوقازية وعلى متنها 67 شخصا، حسبما أفادت السلطات.وقالت وزارة الطوارئ الكازاخستانية إنّ الطائرة سقطت قرب مدينة أكتاو في غرب البلاد. كذلك، أفادت وزارة النقل في بيان بأنّ "الطائرة التي كانت تقوم برحلة من باكو إلى غروزني، تحطّمت قرب أكتاو"، مضيفة أنّها "تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية".وأضافت الوزارة الكازاخستانية أنّه "وفق المعلومات الأولية من الجانب الأذربيجاني، فقد كان على متن الطائرة 62 راكبا وخمسة من أفراد الطاقم".من جهتها، أشارت شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية إلى أنّ الطائرة وهي من طراز إمبراير 190، "نفّذت هبوطا اضطراريا".