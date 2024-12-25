شخصيات سياسية هنأت بعيد الميلاد

امل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، ان تحمل الايام القادمة الخير للبنانيين باعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية واساسها انتخاب رئيس للجمهورية وذلك لاخراج لبنان من الازمات التي طالت كل مستويات الحياة الوطنية السياسية والاجتماعية والحياتية اليومية.

وفي تصريح له بعد معايدته مطارنة وفعاليات منطقة مرجعيون حاصبيا، رأى هاشم ان "علينا ان نستخلص العبر والدروس من معاني ومفاهيم الميلاد في التضحية والعطاء والمحبة من اجل الانسان في هذا الوطن ولتسود المحبة بين ابنائه لتحصينه في وجه التحديات والضغوطات التي يتعرض لها مع استمرار الاعتداءات الاسرائيلية وكأننا لم نصل الى اتفاق وقف العدوان لتستمر الانتهاكات برا وبحرا وجوا اضافة الى ما تمر به المنطقة من تطورات".

ولفت هاشم الى "اننا احوج ما نكون الى التلاقي والعمل لتمتين اواصر العلاقات بين المكونات الوطنية".

من جهته، عايد النائب السابق أمل أبو زيد اللبنانيين بعيد الميلاد، معتبرا انه "في عيد الميلاد نسأل طفل المغارة أن يبشرّنا بفرح عظيم وبسلام دائم في لبنان وأن يبسط المخلّص نورَه على جنوبنا فتُكفكَفُ الدموع وتُبطَل الحروب ويعلو البنيان".

بدوره عايد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، اللبنانيين والمسيحيين، خصوصاً بعيد الميلاد المجيد، "عيد السلام في المسكونة والفرح في القلوب".

واضاف :"ما أعظم هذا العيد والبشرى السارّة التي حملها يسوع المخلص لنا. وفي لبنان، نقبل مع الميلاد على مرحلة جديدة مليئة بالعطاء، ومكلّلة بالتصميم على البناء والاعمار. وها إن وطننا بدأت تظهر فيه هذه الملامح والمؤشّرات الظاهرة والواضحة، ولن تتأخّر بالفرج الموعود بانتخاب رئيس للجمهوريّة يواكبه فريق عمل متجانس ومتكامل ومهيّأ لضمان الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وراحة اللبنانيين على مختلف الأصعدة".