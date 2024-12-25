شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: قرار العفو عن 54 من أبناء سيناء إنسانى وانعكاساته الإيجابية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

رحب النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، ذلك القرار الذى يأتى إعمالًا لصلاحيات الرئيس واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد.

وقال "الكمار"، في تصريحات صحفية اليوم، إن قرار الرئيس السيسي يأتي في إطار تقدير الدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وحرص القيادة السياسية على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، بما يُعد بادرة إنسانية طيبة تستهدف تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القرار يدعم ويعزز حقوق الإنسان باعتبارها خطوات لتعزيز الحريات للأشخاص المحكوم عليهم، لافتا إلى أن الدولة المصرية ماضية في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ضوء ما يكفله الدستور والقانون، فضلا عن توفير مناخ إيجابي يتناسب مع حالة الحوار الوطني وتنفيذ توصياته.

واختتم النائب مدحت الكمار، بتوجيه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة الجهات المعنية لحرصهم الشديد علي ادخال الفرحة والبهجة في بيوت وأسر اهالي المفرج عنهم ، منوها إلى أن تلك القرارات تؤكد حرص الرئيس على مستقبل أبناء مصر واهتمامه بتوفير الحياة الكريمة لهم ولذويهم.