اخبار العالم

زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب جزيرة "ماكوراي" في المحيط الهادئ

0 نشر
واس - واشنطن 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب جزيرة "ماكوراي" في المحيط الهادئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجات على مقياس ريختر غرب جزيرة "ماكواري"، الواقعة جنوب غرب المحيط الهادئ بين نيوزيلندا والقارة القطبية الجنوبية.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان لها، أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر.
ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات أو تهديد بموجات مد عاتية "تسونامي".
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا