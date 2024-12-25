شكرا لقرائتكم خبر عن دون خسائر بشرية أو مادية.. زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب الأرجنتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر الأرجنتين اليوم الأربعاء.وذكر المعهد الأمريكي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان في مدينة تينوجاستا غرب مقاطعة كاتاماركا، وعلى عمق 138 كيلومتر من سطح الأرض.ولم ترد تقارير على الفور عن حدوث خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.