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دون خسائر بشرية أو مادية.. زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب الأرجنتين

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واس - بوينس آيرس 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر الأرجنتين اليوم الأربعاء.
وذكر المعهد الأمريكي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان في مدينة تينوجاستا غرب مقاطعة كاتاماركا، وعلى عمق 138 كيلومتر من سطح الأرض.
ولم ترد تقارير على الفور عن حدوث خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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