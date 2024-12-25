شكرا لقرائتكم خبر عن حالات بقانون التأمينات تُسقط تعويض الأجر والإصابة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بعض الحالات التي تسقط تعويض الأجر وتعويض الإصابة.

ونصت المادة 57 من القانون على أن لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة في الحالات الآتية:

1- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.

2- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.

ويعتبر في حكم ذلك:

كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.

كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة في محل العمل.

وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عنها عجز مستديم تزيد نسبته على (25%) من العجز الكامل.

ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين (1 و2) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجرى في هذا الشأن وفقا لحكم المادتين (61، 62) من هذا القانون.