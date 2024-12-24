شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الديمقراطي: العفو الرئاسى فرصة من الرئيس السيسى لأبناءه للمشاركة فى التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

تحدث خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، عن دلالات قرار العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، قائلا:"إن الرئيس السيسى عودنا دائما أنه يغلب العفو عن العقوبة، وهذا القرار جاء من أجل حبه للشعب المصرى ورغبته فى أن يعطى أبناءه فرصة أخرى للمشاركة فى التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة".

وأضاف خالد فؤاد، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن هذا القرار لقى الكثير من القبول لدى الشعب المصرى وكل الجهات، وستكون له آثار كبيرة لإشاعة السلام والأمن الاجتماعى، لأن مثل هذه القرارات تؤدى لزيادة التلاحم بين المواطنين والقيادة السياسية.

ولفت خالد فؤاد إلى أن الرئيس السيسى يعمل على إنفاذ القانون إلا أنه يغلب العفو كرسالة للعالم أجمع، وأن مصر قيادتها الرشيدة العظيمة الممثلة فى الرئيس السيسى تنظر بعين الرأفة والعطف، ومثل هذه القرارات لها آثار اقتصادية أيضا، لأنها تعطى الثقة لدول العالم ان مصر لديها شرعية دستورية وحاكم عادل ورحيم.



