وزير خارجية إيران: من يعتقدون بتحقيق انتصارات في سوريا عليهم التمهل بالحكم فالتطورات المستقبلية كثيرة

اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن "من يعتقدون بتحقيق انتصارات في سوريا عليهم التمهل في الحكم فالتطورات المستقبلية كثيرة"، وذلك بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد وتشكيل حكومة انتقالية تقودها هئية تحرير الشام بزعامة القائد العام للادارة السورية الجدية أحمد الشرع.
وسبق وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أنه "ليس لدينا اتصال مباشر مع الجهة الحاكمة في سوريا حاليا".
وقالت الخارجية إنه "كانت لدينا اتصالات مع المعارضة السورية منذ وقت طويل بسبب مسارات تسوية الأزمة"، مضيفة "سنقرر بشأن علاقاتنا مع الجهة الحاكمة في سوريا بناء على أفعالها في المستقبل".
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