شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق عبد العزيز: حزب الوفد يمثل المعارضة الوطنية المساندة الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا، إن الوفد من الأحزاب القليلة فى الشرق الأوسط والعالم الذى مارس المعارضة والحكم والحل والتجميد ثم عاد بقيادات كبيرة.



وأضاف طارق عبد العزيز، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "الشارع النيابى" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الحزب يجب أن يكون لديه طموح فى أن يكون تمثيله فى البرلمان كبير، لأن هدف الحزب أن يصل بقياداته إلى الحكم.

وأكد طارق عبد العزيز، أن الحزب غير راض عن عدد نوابه فى مجلسى النواب والشيوخ، لكن راضون عن الآداء فهو ملموس وبكافة القطاعات، فضلا عن الحديث داخل غرفتى مجلس النواب والشيوخ، وهو ينم عن أن حزب الوفد يمثل المعارضة الوطنية الذى يساند الدولة المصرية.



