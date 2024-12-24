شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الجمهورى: وقعنا بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات لدعم الشباب والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهورى، إن الحزب يسعى دائما لدعم الشباب، ولذا وقعنا بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، لتوفير المتدربين لبرامج ريادة الأعمال، وإعدادهم لفرص العمل.

وأضاف محمد صلاح أبو هميلة، خلال مداخلة لبرنامج "الشارع النيابى" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الحزب يمكنه أن يوجه الشباب الذى يبحث عن فرص عمل للجهات المعنية فى المحافظات المختلفة بحكم انتشارنا بجميع المحافظات.

أوضح محمد صلاح أبو هميلة، أنه عندما يحضر الشاب للحزب يقوم بتقديم فكرة لإقامة مشروع معين، ومن جانبه الجهاز يقوم بتقييم هذه الفكرة وقد يقوم بتعديل هذه الفكرة لمشروع أفضل وتقديم الخدمات المالية وغير المالية والفنية لإقامة هذا المشروع، لافتا إلى أن جهاز المشروعات يقدم خدمة كبيرة ومهمة للشباب.