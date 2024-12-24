شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: حل الفصائل المسلحة ودمجها فى الجيش السورى خطوة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365، أن تصريحات أحمد الشرع بحل جميع الفصائل المسلحة ودمجها في القوات المسلحة السورية هي تصريحات معلنة وتأكيدها خطوة جيدة، ولكن هذا يتوقف على مدى التزام بعض الفصائل، مشيرا إلى أن هناك فصائل ترفض تسليم الأسلحة وهذا يحتاج وسائل مختلفة لتنفيذ الأمر.

وأضاف أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية على قناة النيل للأخبار، أن هناك ضرورة لتوحيد القوات المسلحة السورية، وهناك خطوات كبيرة مهمة فيما يتعلق بمصير القوات المسلحة السورية، موضحا أن كثير من الضباط والجنود السوريين لديهم خبرات وتنظيم معين من المهم جدا يكونوا موجودين كنواة في الجيش حتى لا تقع أخطاء سابقة، كما حدث في بعض الدول حينما تم تفكيك المؤسسة الأمنية.

وأضاف أكرم القصاص، أن القواعد التي سيتم وضعها فيما يتعلق بإدخال هذه الفصائل المسلحة للجيش خطوة ستحسم مصير الكثير من المسارات السياسية في سوريا الفترة القادمة.

وتابع: "في دول لديها مفاتيح في سوريا منها تركيا وأمريكا، وما فعله الاحتلال الاسرائيلي من احتلال أراضي من سوريا واستغلال للوضع وكل هذه أمور تعقد الصورة، ولا توجد ضمانات إلا مدى اتفاق الأطراف الفاعلة وقدرة من يديرون المرحلة الراهنة في الحكومة السورية".