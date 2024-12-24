شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "قوى النواب" يشيد بقرار الرئيس السيسي العفو عن 54 من أبناء سيناء والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب عادل عبد الفضيل بالقرار الجمهوري بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدا أنه يمثل امتدادا للجهود المستمرة التى تبذلها الدولة في ملف حقوق الإنسان.

وأضاف في تصريحات له، أن القرار يعكس التوجه الاستراتيجي لقيادة مصر نحو تحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان والحريات علي أرض الواقع، فضلا عن أن هذا القرار يعكس حكمة القيادة السياسية وحرصها على تعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب المصري، وانحيازه للمواطن أولا في كل الأحوال والظروف .

وقال النائب "عبد الفضيل" إن قرار العفو الرئاسى يعد رسالة قوية لأهالى سيناء، أن الدولة تقدر تضحياتهم، وتعمل على تحقيق العدالة لجميع أفراد المجتمع، دون تمييز أو استثناء، كما أنه يعزز من جهود الدولة فى مواجهة الإرهاب على الصعيدين الأمني والاجتماعي.

وأشار رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب إلي أن قرار العفو الرئيسي يعبر عن اهتمام القيادة السياسية بالبعد الإنسانى والاجتماعى، ويُظهر رؤية الرئيس السيسى فى تحقيق التنمية والاستقرار من خلال إشراك جميع المصريين فى مسيرة البناء، وخاصة أبناء سيناء الشرفاء الذين قدموا الكثير لمصر.

