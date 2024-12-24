شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار عمر مروان يقدم العزاء فى والدة المستشار أحمد مناع والان مع تفاصيل الخبر

قدم المستشار عمر مروان وزير العدل السابق التعازى إلى المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، فى وفاة والدته، وذلك بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.



و توافد عدد كبير من النواب بمجلسى النواب والشيوخ والشخصيات العامة إلى المسجد لتقديم واجب العزاء.



وكان ضمن الحضور الدكتور محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ، ومصطفى بكرى عضو مجلس النواب، والنائب عماد سعد حمودة ووفد من تنسيقيه شباب الأحزاب ضم النواب عمرو درويش ومحمد تيسير مطر، النائب أحمد قناوى، والمستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب.

كان المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب قد أعلن صباح الأحد عن وفاة والدته، ودفنها بمقابر عوارة بمدينة طنطا.



وشارك فى تشييع الجثمان عددا كبيرا من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وأهالى مدينة طنطا ومحافظة الغربية.