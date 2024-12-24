شكرا لقرائتكم خبر عن مشيرة خطاب: المرأة المصرية حصلت على حقوق مدنية وسياسية غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الجهود المقدمة في مساعدة الشعب المصري، قائلة: "الدولة المصرية حققت نقلة كبيرة فى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشهادة المجتمع الدولى، ومبادرة "حياة كريمة" أكبر مبادرة لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا".

وأضافت مشيرة خطاب، خلال مداخلة لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة سى بى سى، أن التحدى اليوم هو حرية الرأى والتعبير وحرية الحصول على المعلومات، ونتمنى أن نحقق التقدم الذى تم إحرازه فى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فى الحقوق المدنية والسياسية.

وأكدت مشيرة خطاب، أن المرأة المصرية حصلت على حقوق غير مسبوقة فى مجال الحقوق المدنية والسياسية بفضل دعم الرئيس السيسى، وبإنفاذ هذه الحقوق يكون المجتمع أكثر سلما وعدلا واستقرارا، وسيكون المواطن ملم بالتحديات والفرص وداعم لجهود الدولة المصرية.