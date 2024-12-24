شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يقدم العزاء لأمين عام مجلس النواب فى وفاة والدته والان مع تفاصيل الخبر

وصل، منذ قليل، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ، لتقديم التعازي إلى المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، في وفاة والدته، وذلك بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس .



وتوافد عدد كبير من النواب بمجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة إلي المسجد لتقديم واجب العزاء.

كان المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب قد أعلن صباح الأحد الماضى عن وفاة والدته، ودفنها بمقابر عوارة بمدينة طنطا .



وشارك في تشييع الجثمان عدد كبير من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وأهالى مدينة طنطا ومحافظة الغربية.

