شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يتقدم الحضور للعزاء فى والدة المستشار أحمد مناع والان مع تفاصيل الخبر

تقدم المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الحضور لتقديم التعازى إلى المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، فى وفاة والدته، وذلك بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.



وتوافد عدد كبير من النواب بمجلسى النواب والشيوخ و الشخصيات العامة إلى المسجد لتقديم واجب العزاء.

كان المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، قد أعلن صباح الأحد الماضى عن وفاة والدته، ودفنها بمقابر عوارة بمدينة طنطا.



وشارك فى تشييع الجثمان عدد كبير من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وأهالى مدينة طنطا ومحافظة الغربية.