شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد عن قرار العفو الرئاسى: كبير الأسرة يشعر بالمواطن المصرى والان مع تفاصيل الخبر

علق النائب علاء عابد عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، على قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، قائلا:"هذا القرار من القرارات التى تسعد المصريين، وهذه المحافظة امتدت إليها يد التطوير والبناء والتنمية بتوجيهات الرئيس السيسى".

وأضاف النائب علاء عابد، خلال على قناة إكسترا نيوز، أن ما يشهده الشارع المصرى من متابعة وجهود ملموسة من الرئيس السيسى كل يوم يؤكد أن الرئيس يشعر بالمواطن المصرى فى كل مكان على مستوى الجمهورية، وبقول للرئيس: "شكرا على وقوفك مع الشعب المصرى وابناء سيناء" فى هذه الظروف وهى ظاهرة تستحق الاحترام منه.

أوضح النائب علاء عابد، أنه لم نشهد تفعيل لنصوص الدستور خاصة المادة 155 الخاصة بالعفو الرئاسى مثل ما فعله الرئيس السيسى خلال السنوات الماضية، لأن كبير الأسرة يشعر بالمواطن المصرى، وانا فى غاية السعادة لهذا القرار لانه لمس المواطن السيناوى الذى كان حائط الصد مع الدولة المصرية ضد الإرهاب.