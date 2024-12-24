شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الإصلاح والنهضة: العفو عن 54 من أبناء سيناء يؤكد تقدير الدولة لأهلها والان مع تفاصيل الخبر

علق هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، قائلا إن الرئيس السيسى أصدر عدة قرارات من قبل بالعفو عن محبوسين، لكن هذه المرة له طبيعة خاصة كونه مرتبط بسيناء هذا الجزء الغالى على الوطن، مما يؤكد أن أهل سيناء مقدرين من جانب الدولة.

وأضاف هشام عبد العزيز، خلال على قناة إكسترا نيوز، أن هذا العفو يؤكد أن الدولة المصرية تهتم بسيناء لأنها جزء غالى من الدولة التى ضحى من أجلها أبناء الوطن، كما أن الدولة حريصة على دمج المعفو عنهم فى الأسرة المصرية الكبيرة، وهى دلاله على الاهتمام بالجزء الإنسانى والاجتماعى.

ولفت هشام عبد العزيز، إلى أن اهتمام الدولة بسيناء ليس بالعفو الرئاسى فقط، ولكن بالمشروعات العملاقة التى تم تنفيذها والجارى تنفيذها على أرض الفيروز، حيث تشهد المحافظة طفرة غير مسبوقة فى التنمية فى العصر الحديث، وربطها بالإنفاق بالدولة المصرية، والمشروعات التى تتم بربط سيناء بالبحر الأحمر والمتوسط.