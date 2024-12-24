شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء الكاتب الصحفى محمد طعيمة اليوم بمسجد نور الإسلام بقليوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام عزاء الكاتب الصحفى محمد طعيمة اليوم الثلاثاء، بمسجد نور الإسلام بقليوب، كان الكاتب الصحفى محمد طعيمة قد توفى اليوم بعد مسيرة طويلة وحافلة في العمل الصحفى شغل خلالها مناصب فى إدارة تحرير صحف هامة منها العربي الناصري، البديل ،المصري اليوم ،صوت الأمة ،الخليج 365، بالإضافة إلى صحف عربية أخرى كما أصدر الزميل مجموعة من الكتب السياسية الهامة منها "خيانات الإخوان المسلمين ..فقه التلون".

كان للزميل الراحل نشاط سياسي هام في حركة كفاية قبل يناير 2011، كما لعب دورا في النضال ضد حكم جماعة الإخوان وشارك في ثورة 30 يونيو.