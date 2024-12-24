شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة قانون الحيوانات الخطرة على وشك الصدور.. "الزراعة" تكشف الاستعدادات والان مع تفاصيل الخبر

قال مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن هناك خطوات جادة بذلت فى سبيل الاسراع فى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر برقم (29) لسنة 2023، على أن تصدر قريبًا.

وأضاف "الصياد" أن الوزارات الثلاث المعنية "الزراعة، التنمية المحلية، البيئة"، فور الانتهاء من اجتماع لجنة الادارة المحلية الاخير فى هذا الشأن وتوصياتها، وقعت على مشروع اللائحة، وتمر ارساله إلى مجلس الوزراء، ومع المراجعة التشريعية تم وضع ضوابط آخرى ويتم المناقشة حاليا على أن تعتمد قريبًا لاصدارعا، قائلا : نحن فى اخر خطوة، واتوقع مع الاجتماع القادم نحتفى بخروج اللائحة".

وتابع "الصياد" أن الوزارة لم تنتظر حتى خروج اللائحة التنفيذية، حيث قامت بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية ومنها التنمية المحلية والتعاون الدولى، بالاعداد والجاهزية لتنفيذ القانون، ووجدنا إمكانيات جيده بهيئة الخدمات البيطرية والتى سُخرت لهذا الأمر، مشيرا إلى أنه تم تحديد عدد 2 موقع للشلتر بكل محافظة والانتهاء من التصميمات الخاصة بها وتكلفتها، قائلا: "سيكون التعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني".

ولفت نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى أنه تم وضع خطة كاملة على مدار 3 سنوات شاملة التكلفة، وأرسلنا لوزارة التعاون الدولى لدعمنا فى الشق المالى من خلال التمويل والمنح، وبمجرد صدور اللائحة سيتم الاعلان الكامل عن كافة التفاصيل الخاصة بالخطة.



ونوه مصطفى الصياد، إلى موافقة التنظيم والادارة بضم عدد جيد من الاطباء البيطرين، لاسيما والعجز الذى كنا نعانى منه فى ظل الموقف الحكومية من التعينات الجديدة.

وأشار الصياد، إلى عدد من التجهيزات الاخرى ومنها إعداد سيارتين فى كل محافظة، مجهزه بالاقفاص لنقل الحيوانات الخطرة، ونجهز مستشفى المكلب بكافة التجيهزات اللازمة، لاسيما وان محافظة القاهرة ستكون النواه للانطلاق فى الخطة