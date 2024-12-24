الأمن العام حدد موعد الاختبار الرياضي للمرشحين المتقدمين بطلبات للتطوع بصفة ضباط اختصاصيين

أعلنت المديرية العامة للأمن العام، في بيان، "موعد الاختبار الرّياضي للمرشّحين الّذين تقدّموا بطلبات للتّطوّع بصفة ضبّاط اختصاصيّين في الأمن العام، الّذين نجحوا في الاختبار النّفسي، وفقًا لما يلي:
-المرشّحون الإناث: نهار الخميس الواقع فيه 26/12/2024.
-المرشّحون الذّكور: نهار الجمعة الواقع فيه 27/12/2024.
وذلك في المدينة الرّياضيّة- بيروت في تمام السّاعة السّادسة صباحًا".
وأشارت إلى أنّ "النّاجحين في الاختبار الرّياضي يخضعون للاختبار الطبّي، وفقًا لما يلي:
-المرشّحون الإناث: نهار الجمعة الواقع فيه 27/12/2024.
-المرشّحون الذّكور: نهار السّبت الواقع فيه 28/12/2024.
وذلك في دائرة الشّؤون الصّحيّة- شعبة المختبر، في المبنى رقم 4، السّاعة السّادسة صباحًا".
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