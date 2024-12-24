الأمن العام حدد موعد الاختبار الرياضي للمرشحين المتقدمين بطلبات للتطوع بصفة ضباط اختصاصيين

أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​، في بيان، "موعد الاختبار الرّياضي للمرشّحين الّذين تقدّموا بطلبات للتّطوّع بصفة ضبّاط اختصاصيّين في الأمن العام، الّذين نجحوا في الاختبار النّفسي، وفقًا لما يلي:

-المرشّحون الإناث: نهار الخميس الواقع فيه 26/12/2024.

-المرشّحون الذّكور: نهار الجمعة الواقع فيه 27/12/2024.

وذلك في المدينة الرّياضيّة- بيروت في تمام السّاعة السّادسة صباحًا".

وأشارت إلى أنّ "النّاجحين في الاختبار الرّياضي يخضعون للاختبار الطبّي، وفقًا لما يلي:

-المرشّحون الإناث: نهار الجمعة الواقع فيه 27/12/2024.

-المرشّحون الذّكور: نهار السّبت الواقع فيه 28/12/2024.

وذلك في دائرة الشّؤون الصّحيّة- شعبة المختبر، في المبنى رقم 4، السّاعة السّادسة صباحًا".