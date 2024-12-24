مروان عبود طلب من شرطة بيروت إخلاء عقارين مهددين بالانهيار في منطقة المزرعة العقارية

وجه محافظ مدينة بيروت مروان عبود وجه كتابا الى قيادة شرطة بيروت في قوى الامن الداخلي جاء فيه، حيث طلب إخلاء عقارين مهددين بالانهيار في منطقة المزرعة العقارية.

وقال في نص الكتاب: "حيث أن العقارين رقم 1343 و 1339 من منطقة المزرعة العقارية مهددين بالانهيار ويشكلان خطراً على السلامة العامة وخاصةً سلامة القاطنين فيهما. نأمل الايعاز لمن يلزم لإخلاء العقارين المذكورين اعلاه، بالسرعة القصوى حرصاً على سلامة شاغليهما والمارة".