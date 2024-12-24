السفير القطري أكد وقوف بلاده إلى جانب لبنان: تسعى لتحقيق الاستقرار للبدء بعملية النهوض

أكّد سفير قطر في لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال لقائه وفدًا من الهيئات الاقتصاديّة برئاسة الوزير الأسبق محمد شقير، في مقرّ السّفارة، "وقوف قطر الدّائم إلى جانب لبنان وعلى مختلف المستويات، وكذلك سعيها المستمر لتحقيق الاستقرار في لبنان للبدء بعمليّة النّهوض، الّذي يبدأ حكمًا بانتخاب رئيس للجمهوريّة اللّبنانيّة".

من جهته، عبّر شقير عن شكره لقطر على "وقوفها إلى جانب لبنان، ودعمها ومبادراتها المستمرّة من أجل إعادة إطلاق العجلة السّياسيّة، وإعادة لبنان إلى طريق التّعافي والنّهوض"، مشيرًا إلى "رغبة الهيئات الاقتصاديّة القويّة بتحقيق نقلة نوعيّة على مستوى العلاقات الاقتصاديّة الثّنائيّة".

وفي نهاية الاجتماع، شدّد الجانبان على "ضرورة إعادة الاعتبار للدّولة اللّبنانيّة بمختلف مؤسّساتها ووظائفها، وانتخاب رئيس للجمهوريّة في جلسة 9 كانون الثّاني المقبل، وتشكيل حكومة سريعًا لإنقاذ البلاد وإعادتها إلى طريق التّعافي، والنّهوض بعد كلّ الأزمات الكارثيّة الّتي مرّ بها لبنان".