قوى الأمن: توقيف مهرّب أشخاص و19 سوريًا بجرم الدخول خلسةً إلى لبنان في برقايل

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "في إطار المتابعة المستمرّة الّتي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليّات تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعيّة من وإلى الدّاخل اللّبناني، أُعطيت الأوامر لتكثيف عمليّات المراقبة على المسالك الّتي تنشط فيها هذه العمليّات، لتوقيف المتورّطين بها".

وكشفت في بلاغ، أنّ "بتاريخ 2024-12-18، ونتيجة عمليّات المراقبة الّتي قامت بها دوريّات شعبة المعلومات، اشتبهت إحداها بفان للرّكاب نوع "تويوتا" لون فضّي في محلّة مفرق برقايل، حيث تمّ ضبطه وأُلقي القبض على سائقه، ويُدعى: "ع. ا." (مواليد عام 1985، لبناني) المهرّب"، مشيرةً إلى أنّها "أوقفت أيضًا على متن الفان 19 شخصًا من الجنسيّة السّوريّة، بجرم الدّخول خلسةً إلى الأراضي اللّبنانيّة، وضبطت هاتف المهرّب".

وأشارت شعبة العلاقات العامّة إلى أنّ "جميع الموقوفين والآليّة سُلّموا إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم بناءً على إشارة القضاء المختص".