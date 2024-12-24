لفت رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة "طيران الشرق الأوسط" محمد الحوت، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السّراي الحكومي، إلى "أنّني أطلعته على الحركة النّاشطة في المطار لا سيّما بالنّسبة إلى الشركة، وذلك لمناسبة الأعياد، حيث أنّ كلّ الرّحلات ممتلئة"، معتبرًا أنّ "الموسم مزدهر، ولكن الأرقام تشير إلى أنّها ستكون أقل من العام 2023، مع العلم أنّه سُجّل تحسّن قوي بعد وقف إطلاق النّار".
وأوضح "أنّني أطلعته أيضًا على الإجراءات المتّخذة بالنّسبة لزيارة عدد الرّحلات إلى العراق، أي من بغداد والنجف منذ الأسبوع الماضي حتّى اليوم، كما أنّنا لا نزال نعمل على زيادة الرّحلات لتأمين عودة اللّبنانيّين من العراق"، مبيّنًا أنّ "منذ انتهاء الحرب حتّى الآن، نقلنا 14 ألف لبناني من العراق إلى لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر الحوت: الموسم مزدهر ولا نزال نعمل على زيادة الرحلات لتأمين عودة اللبنانيين من العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.