الحوت: الموسم مزدهر ولا نزال نعمل على زيادة الرحلات لتأمين عودة اللبنانيين من العراق

لفت رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة "طيران الشرق الأوسط" ​محمد الحوت​، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ في السّراي الحكومي، إلى "أنّني أطلعته على الحركة النّاشطة في المطار لا سيّما بالنّسبة إلى الشركة، وذلك لمناسبة الأعياد، حيث أنّ كلّ الرّحلات ممتلئة"، معتبرًا أنّ "الموسم مزدهر، ولكن الأرقام تشير إلى أنّها ستكون أقل من العام 2023، مع العلم أنّه سُجّل تحسّن قوي بعد وقف إطلاق النّار".

وأوضح "أنّني أطلعته أيضًا على الإجراءات المتّخذة بالنّسبة لزيارة عدد الرّحلات إلى ​العراق​، أي من بغداد والنجف منذ الأسبوع الماضي حتّى اليوم، كما أنّنا لا نزال نعمل على زيادة الرّحلات لتأمين عودة اللّبنانيّين من العراق"، مبيّنًا أنّ "منذ انتهاء الحرب حتّى الآن، نقلنا 14 ألف ​لبنان​ي من العراق إلى لبنان".