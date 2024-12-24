خوري زار ميقاتي: سلمته أسماء المفقودين اللبنانيين بالسجون السورية ونأمل الوصول لنتائج إيجابية

أشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ​هنري خوري​، بعد زيارته رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ في السّراي الحكومي، إلى "أنّني سلّمته أسماء المفقودين اللّبنانيّين في السّجون السّوريّة، وكانت هذه الأسماء في حوزة لجنة المفقودين الّتي يرأسها المدّعي العام في بيروت".

ولفت إلى أنّ "ميقاتي سيقوم بدوره بكلّ ما هو مطلوب من أجل متابعة هذا الملف"، معربًا عن أمله بأن "يصل من خلال الاتصالات الّتي سيقوم بها إلى نتائج إيجابيّة، ولكن هذا لا يمنع أن تستمرّ اللّجنة في ممارسة أعمالها ونشاطها، والاستماع إلى كلّ شخص كان مسجونًا في السّجون السّوريّة".

وأوضح خوري أنّ "حاليًّا، هناك اجتماعات لهيئة الطّوارئ الّتي تشكّلت من خلال قرار صادر عن مجلس الوزراء، وهي تقوم بدورها، وإن شاء الله تكون النّهاية إيجابيّة لصالح أهالي المفقودين، وبظهور المفقودين الّذين لا يزالون في سوريا"، مركّزًا على أنّ "من الواضح أنّ كلّ السّجون في سوريا قد حُرّرت من جميع المساجين، والجميع ينتظر إذا ما كانت هناك سجون سريّة لا زال سجناؤها غير محرّرين".

وشدّد على أنّ "بانتظار هذه النّتائج، نأمل جميعًا إيجاد لبنانيّين مفقودين كانوا اعتقلوا أو تمّ إيقافهم من قبل السّلطات السّوريّة في حينه. ونأمل ان تعطي الأمور نتائج إيجابيّة"، مبيّنًا "أنّني كذلك تسلّمت من ميقاتي أسماء السّجناء في لبنان الّذين يتجاوز عددهم 6500 سجين. وسنطلع على جدول الأسماء لكي نرى ما يمكن القيام به في هذا الموضوع".

كما اجتمع ميقاتي مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، وعرض معه شؤونًا وزاريّة.

واستقبل النّائب محمد سليمان، وعرض معه الأوضاع العامّة وشؤونًا مطلبيّةً وخدماتيّةً تخصّ منطقة عكار.