اعلن مدير مستشفى كمال عدوان، "إصابة 20 شخصا في أقسام المستشفى من بينهم 5 من أفراد الطاقم الطبي"، مشيرا الى "تدمير جميع السواتر والأبواب داخل المستشفى".
واشار الى أن "الاحتلال استهدف المولدات مرة أخرى ولا تزال الحالة خطيرة"، كاشفا أن "لدينا أكثر من 65 حالة بعد عملية الإخلاء أمس"، مطالبا بـ"إنشاء ممر آمن لإدخال الإمدادات والمساعدات الضرورية". كما طالب "بحماية العاملين والنظام الصحي من الاستهدافات والهجمات المباشرة".
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