"سبوتنيك": مقتل 3 قضاة قرب طريق حماء مصياف في سوريا إثر إطلاق نار من مسلحين

أفادت مصادر وكالة "سبوتنيك" الروسية، بأن "مسلحين مجهولين اطلقوا النار على سيارة بالقرب من طريق حماة - مصياف ما أدى إلى مقتل ثلاثة قضاة يعملون في محاكم محافظة حماة وسط سوريا".

في وقت سابق من اليوم، أفادت قناة "الجزيرة"، نقلا عن الدفاع المدني السوري، عن "مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين في انفجار سيارة مفخخة بمدينة منبج السورية".

وكانت قد أعلنت القيادة العامّة السّوريّة الجديدة، في وقت سابق من اليوم، أنّ قائدها أحمد الشرع عقد اجتماعًا مع قادة "الفصائل الثّوريّة"، أسفر عن حلّ جميع الفصائل ودمجها تحت مظلّة وزارة الدّفاع السّوريّة.