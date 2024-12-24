وزير النقل التركي: سنقوم بتحديث البنى التحتية لمطاري حلب ودمشق وإعادة تشغيل خطوط السكك الحديدية بين تركيا وسوريا

اشار وزير النقل التركي، الى "أننا سنقوم بتحديث البنى التحتية لمطاري حلب ودمشق وإعادة تشغيل خطوط السكك الحديدية بين تركيا وسوريا".
في وقت سابق، اعلن مدير تنسيق شؤون المطارات السورية في حديث لقناة "الجزيرة"، أن "الخطوط القطرية والتركية ستكون أول من تستأنف رحلاتها إلى سوريا"، لافتا الى أننا "نتعاون مع قطر وتركيا لتشغيل مطار دمشق بشكل كامل".
وأكد "اننا نعمل على مواجهة التحديات لإتاحة المجال أمام حركة الطيران الدولي، ونحتاج إلى العمل ضمن معايير أمنية عالية في ظل انتشار السلاح".
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