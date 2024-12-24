مدير تنسيق شؤون المطارات السورية: الخطوط القطرية والتركية ستكون أول من تستأنف رحلاتها إلى سوريا

اعلن مدير تنسيق شؤون المطارات السورية في حديث لقناة "الجزيرة"، أن "الخطوط القطرية والتركية ستكون أول من تستأنف رحلاتها إلى سوريا"، لافتا الى أننا "نتعاون مع قطر وتركيا لتشغيل مطار دمشق بشكل كامل".

وأكد "اننا نعمل على مواجهة التحديات لإتاحة المجال أمام حركة الطيران الدولي، ونحتاج إلى العمل ضمن معايير أمنية عالية في ظل انتشار السلاح".