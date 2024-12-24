القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا هدفا عسكريا للعدو في يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله العميد يحيى سريع، في بيان، أنه "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على جرائم العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في غزة، استهدفت القوة الصاروخية بعون الله تعالى هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله".
وقال إن "القوات المسلحة اليمنية ومعها كل الأحرار من أبناء الشعب اليمني العظيم على أتم الجهوزية والاستعداد لمواجهة العدوان الإسرائيلي الأميركي البريطاني وإنها بعون الله تعالى مستمرة في تأدية واجبها الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم وذلك بإسناد المقاومة في غزة بالمزيد من العمليات العسكرية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".
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