وكالة الطيران الفيدرالية الأميركية: عودة رحلات شركة أميركان إيرلاينز إلى العمل

اعلنت وكالة الطيران الفيدرالية الأميركية، عن "عودة رحلات شركة أميركان إيرلاينز إلى العمل". وكانت قد أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، أنّ الخطوط الجوية الأميركية تعلق جميع رحلاتها بسبب خلل فني.

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