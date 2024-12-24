أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، عن انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة منبج شمالي سوريا. وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة العامّة السّوريّة الجديدة، أنّ قائدها أحمد الشرع عقد اجتماعًا مع قادة "الفصائل الثّوريّة"، أسفر عن حلّ جميع الفصائل ودمجها تحت مظلّة وزارة الدّفاع السّوريّة.

كانت هذه تفاصيل خبر "سكاي نيوز عربية": انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة منبج شمالي سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.