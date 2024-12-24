مجلس الفضاء السيبراني الإيراني صوت لصالح رفع الحظر المفروض على "واتساب" و"غوغل بلاي"

صوّت المجلس الأعلى للفضاء السيبراني في إيران على رفع الحظر المفروض منذ أكثر من عامين على استخدام تطبيق واتساب للرسائل، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية- إرنا.

وأوضحت الوكالة أن الموافقة تمت بالإجماع على رفع الحظر على واتساب و(متجر التطبيقات الالكترونية) "غوغل بلاي"، مشيرة الى أن الأمر "خطوة أولى في خطة رفع القيود والحجب".