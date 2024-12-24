شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عيسى الخرافين: العفو الرئاسى رسالة تقدير لدور سيناء الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

وجه الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ سيناء وأحد كبار رموز قبيلة الرميلات برفح، وعضو مجلس النواب السابق، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره بالعفو الرئاسي عن عدد من أبناء سيناء.

وقال الشيخ الخرافين: "باسم أهالي سيناء جميعًا، نثمن هذه الخطوة الإنسانية التي تعكس حرص القيادة السياسية على رعاية أبنائها وتقديرها لدورهم الوطني، هذا القرار يُظهر عمق التقدير لأبناء سيناء الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل أمن مصر واستقرارها".

وأضاف: "أهالي سيناء سيظلون دائمًا في مقدمة الصفوف لدعم الدولة المصرية، والمشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية، ومواجهة التحديات التي تستهدف استقرار الوطن. نشكر السيد الرئيس على هذه اللفتة الكريمة التي زرعت الفرح في قلوب الجميع".

ويُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء. ويأتي القرار في إطار صلاحيات الرئيس الدستورية، واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء. كما يعكس القرار تقدير الرئيس للدور التاريخي الذي يقوم به أبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وحرصه على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.