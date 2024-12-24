شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة السواركة: العفو الرئاسى يعكس إنسانية الرئيس واهتمامه بأبناء سيناء والان مع تفاصيل الخبر

أعربت عايدة السواركة، عضو مجلس النواب عن مركزى الشيخ زويد ورفح، عن تقديرها العميق للرئيس عبد الفتاح السيسى على قراره بالعفو الرئاسى عن عدد من أبناء سيناء، مؤكدة أن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تلبية مطالب أهالى سيناء ومراعاة البعد الإنساني.

وقالت السواركة: "نوجه خالص الشكر للرئيس السيسى على هذه الخطوة التى أدخلت السعادة على قلوب العديد من الأسر فى سيناء. هذا القرار يؤكد تقدير القيادة لدور أبناء سيناء فى حماية الوطن والمشاركة فى تنميته".

وأضافت: "نحن فى سيناء نعتبر هذا العفو دافعًا لمواصلة العمل الجاد من أجل تحقيق التنمية والاستقرار، وتعزيز الروابط بين أهالى المنطقة والدولة المصرية".

يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسى عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء. ويأتى القرار فى إطار صلاحيات الرئيس الدستورية، واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء. كما يعكس القرار تقدير الرئيس للدور التاريخى الذى يقوم به أبناء سيناء فى جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وحرصه على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم فى القضايا المختلفة.