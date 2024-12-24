شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد زايد أرميلات: العفو الرئاسى يعكس حرص القيادة على دعم أهالى سيناء والان مع تفاصيل الخبر

أكد سعيد زايد أرميلات، أحد شباب قرى رفح النشطاء فى خدمة المجتمع، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعفو الرئاسى عن عدد من أبناء سيناء يحمل معانى كبيرة من التقدير والاهتمام بأهالى المنطقة.

وقال أرميلات: "نشكر الرئيس السيسى على هذا القرار الإنسانى الذى أسعد العديد من الأسر فى سيناء. هذه الخطوة ليست فقط لفتة كريمة، لكنها أيضًا تأكيد على العلاقة الوثيقة بين القيادة وأبناء سيناء الذين بذلوا الكثير من التضحيات من أجل الوطن".

وأضاف: "نحن كشباب سيناء نرى فى هذا القرار دافعًا لتعزيز جهودنا فى خدمة المجتمع، والمساهمة فى تحقيق التنمية والاستقرار، والاستمرار فى دعم الدولة فى مواجهة كافة التحديات".

يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسى عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء. ويأتى القرار فى إطار صلاحيات الرئيس الدستورية، واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء. كما يعكس القرار تقدير الرئيس للدور التاريخى الذى يقوم به أبناء سيناء فى جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وحرصه على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم فى القضايا المختلفة.