شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سالم العكش: العفو الرئاسى خطوة هامة لتعزيز الاستقرار فى سيناء والان مع تفاصيل الخبر

أشاد سالم العكش، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن عدد من أبناء سيناء، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية وحرصها على تحسين الوضع الإنساني لأبناء سيناء.

وقال العكش: "باسم أهالي سيناء، نتوجه بالشكر الجزيل للسيد الرئيس على هذه الخطوة التي أدخلت الفرح في قلوب العديد من الأسر، هذا العفو يعكس تقدير الدولة لجهود أبنائها في مواجهة التحديات والعمل من أجل استقرار الوطن".

وأضاف: "العفو الرئاسي ليس فقط خطوة إنسانية، بل هو أيضًا دعم للسلام الاجتماعي والاستقرار في سيناء، ويعزز العلاقة الوثيقة بين أبناء سيناء والدولة في تحقيق التنمية والتقدم".

ويُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء. ويأتي القرار في إطار صلاحيات الرئيس الدستورية، واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء. كما يعكس القرار تقدير الرئيس للدور التاريخي الذي يقوم به أبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وحرصه على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.