شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سالم أبو مراحيل: العفو الرئاسى دليل على اهتمام القيادة بأبناء سيناء والان مع تفاصيل الخبر

أعرب النائب سالم أبو مراحيل، عضو مجلس النواب عن مركز رفح بشمال سيناء عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره بالعفو الرئاسي عن عدد من أبناء سيناء، مؤكدًا أن القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية الدائم بأبناء سيناء.

وقال أبو مراحيل: "نحن في شمال سيناء نشكر السيد الرئيس على هذه اللفتة الإنسانية التي أدخلت الفرحة في قلوب أسر المفرج عنهم، هذا القرار يؤكد اهتمام القيادة السياسية بمطالب أهالي سيناء وتقديرها للدور الذي يلعبه أبناؤها في خدمة وطنهم".

وأضاف: "العفو الرئاسي يعزز الثقة بين الدولة وأبناء سيناء، ويدفعنا للاستمرار في مسيرة التنمية والتقدم، والعمل بكل قوة لتحقيق استقرار الوطن وأمنه".

ويُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء. ويأتي القرار في إطار صلاحيات الرئيس الدستورية، واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء. كما يعكس القرار تقدير الرئيس للدور التاريخي الذي يقوم به أبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وحرصه على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.