شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق الإنسان بالنواب": العفو عن 54 من أبناء سيناء يعكس انحياز الرئيس للمواطن والان مع تفاصيل الخبر

ثمن النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، ووصفه بأنه «قرار إنساني» يعكس اهتمام القيادة السياسية بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في قضايا مختلفة.

وأكد البنا، على أهمية هذا القرار الذي يأتي إعمالًا لصلاحيات الرئيس الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، تقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الارهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، ودورهم ووقوفهم في صف الدولة ودعم تدابير وإجراءات حماية الأمن القومي المصري.



وقال عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرار الرئيس السيسي قرار إنساني بالدرجة الأولى ويعكس حرص الرئيس على دعم وتعزيز حقوق الإنسان والاستجابة لتوصيات الحوار الوطني وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث شهدت الآونة الأخيرة التوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي عن المسجونين والإفراج عن المحبوسين احتياطياً.

وأضاف البنا، أن قرار الرئيس يأتي استمرارا لقرارات العفو الرئاسي عن المحبوسين والتي تصدر من وقت لآخر حرصا على دعم حقوق الإنسان والحريات، وتعكس حرص القيادة السياسية على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، وانحياز الرئيس للمواطن أولا في كل الأحوال والظروف.