شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية الوفد: عفو الرئيس السيسى عن أبناء سيناء خطوة لها دلالة إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكداً بأن قرار العفو نابع من حكمة الرئيس وتقديره لدور أبناء سيناء الوطني في مكافحة الإرهاب الذي لن تنساها الدولة المصرية.

وأضاف طارق عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدم سلطاته الدستورية في العفو عن أبناء سيناء، يأتي في إطار التوحد تحت مظلة الوطن لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، بتكاتف أبنائها في الشرق والغرب والشمال والجنوب، بجميع أطياف الشعب المصري العظيم.

وبين رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ بأن حزب الوفد يقدر ويجل هذا الخطوات التي ستكون لها دلالة إيجابية كبيرة علي لم شمل الأسرة المصرية.

وشدد طارق عبد العزيز علي تقدير حزب الوفد لاستجابة الرئيس السيسي لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، بالعفو عن أبناء سيناء الحبيبة.

وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد أعلن في بيان رسمي منذ قليل، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي اصدره اليوم تضمن قرار الرئيس السيسي، العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.