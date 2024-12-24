شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حماة الوطن يوجه التحية للرئيس السيسى بعد قرار العفو والان مع تفاصيل الخبر

وجه حزب حماة الوطن، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، على خلفية إصدار قراراً جمهورياً بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.

ويؤكد الحزب أن استجابة الرئيس السيسى، لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، يأتى فى إطار سعيه دائما لتحقيق مطالب جميع أبناء الوطن في كافة ربوع الجمهورية، وانطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ويشير حماة الوطن، إلى أن أبناء سيناء أصحاب تاريخ مشرف على مدار التاريخ، وقدموا تضحيات كبيرة فى مواجهة أعداء الداخل والخارج.

ويدعو حزب حماة الوطن، الحكومة إلى استكمال جهودها فى عمليات التطوير والتنمية التي تشهدها سيناء، بما يعود بالنفع على أبناء الوطن، وفى القلب منهم أهالى سيناء.