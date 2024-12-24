شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر: توجيهات الرئيس السيسى بتطوير الطيران المدنى تستهدف دعم الاقتصاد الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

قال القبطان وليد جودة مساعد أمين القاهرة الكبري لحزب المؤتمر، إن الاجتماع الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الطيران المدني، والذي شهد توجيهاته الواضحة لتطوير منظومة الطيران المدني في مصر بشكل متكامل ، يؤكد حرص القيادة السياسية على تطوير منظومة الطيران.

وأكد القبطان وليد جودة ،أن هذه التوجيهات تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز البنية التحتية لقطاع الطيران، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للطيران.

وأشار مساعد حزب المؤتمر، إلى أن قطاع الطيران المدني يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد، ليس فقط من خلال توفير النقل الجوي للمواطنين والسياح، ولكن أيضًا من خلال دوره الحيوي في تعزيز حركة التجارة والاستثمار.

وأوضح جودة ، أنه تعتبر توجيهات الرئيس السيسي لتطوير هذا القطاع خطوة استراتيجية نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة في المطارات المصرية، وتوسيع الشبكات الجوية لزيادة الرحلات الداخلية والدولية، ما يسهم في جذب المزيد من السياحة والاستثمارات الأجنبية.

وتابع جودة ، أن تطوير منظومة الطيران يتطلب الاهتمام بالبنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن الاستثمار في العنصر البشري من خلال تدريب الكوادر المتخصصة، وهو ما أكدت عليه توجيهات الرئيس السيسي.

كما شدد مساعد رئيس حزب المؤتمر، على أهمية استدامة هذا القطاع بما يتماشى مع المعايير البيئية العالمية، ما ينعكس بشكل إيجابي على صورة مصر في الخارج.

وأكد وليد جودة، على أن توجيهات الرئيس السيسي تأتي في توقيت هام، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، معربا عن ثقته في قدرة الحكومة ووزارة الطيران المدني على تنفيذ هذه التوجيهات بكل كفاءة، بما يسهم في تعزيز تنافسية مصر في مجال الطيران المدني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

