شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الريادة: العفو عن 54 من أبناء سيناء يعكس حرص القيادة على تعزيز قيم التسامح والان مع تفاصيل الخبر

أشاد كمال حسنين رئيس حزب الريادة أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، في خطوة إنسانية تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الوحدة وترسيخ قيم التسامح والمصالحة.

وأضاف أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، أن هذا القرار يأتي في إطار دعم الدولة لأبناء سيناء من أجل الاستقرار المجتمع السيناوي وتعزيز اللحمة الوطنية، بين كافة أبناء الشعب المصري صف واحد خلف القيادة السياسية.

وأشار رئيس حزب الريادة، إلى أن هذا القرار يحمل في طياته رسائل إيجابية بأن الدولة تفتح يد العون للجميع من أبناء الوطن المخلصين، فقد كانت سيناء وما زالت رمزًا للوطنية والفداء، وأبناؤها قدموا الكثير للدفاع عن أمن الوطن واستقراره.

واختتم أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية حديثة قائلا إن قرارات العفو المتتالية، تعزز رؤية الدولة في ملف حقوق الإنسان، وكذا في إطار اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.