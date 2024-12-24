شكرا لقرائتكم خبر عن نقل النواب توصى بتفعيل اشتراكات طلاب الجامعات الأهلية والخاصة بمترو الأنفاق والان مع تفاصيل الخبر

فتحت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، ملف أهمية إتاحة تخفيض اشتراكات مترو الانفاق لطلاب الجامعات الأهلية بنفس المبالغ المقررة للجامعات الحكومية، لتخفيف الاعباء المالية علي أولياء الأمور في ضوء طلب الإحاطة المقدم النائبة مرثا محروس.

وفى كلمتها، أكدت النائبة مرثا محروس، أهمية تفعيل المساواة بين كل طلاب الجامعات المصرية، مشيرة إلي أن طلاب الجامعات الحكومية يتمتعون بدعم اشتراكات المترو، بينما لايتمتع بذلك الدعم طلاب الجامعات الأهلية والخاصة، ويبلغ عددهم نحو 95 ألف طالب.

ومن جانبه، أيد طارق جويلي رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق، طلب البرلمانية، مؤكدا أن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، سبق وأرسل خطاب لوزير التعليم العالي، يطلب فيه توقيع بروتوكول بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الدعم اللازم لعمل اشتراكات طلبة الجامعات الأهلية بمترو الأنفاق، إلا أنه لم يتم الرد حتى الآن.

وقال " جويلي " إن ذلك يأتى وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي باستمرار وزارة المالية في تحمل دعم وامتيازات الطلبة.

فيما أكد ممثل وزارة المالية، عدم وجود مانع لدى الوزارة، كذلك أكد الدكتور ماهر مصباح أمين عام الجامعات الأهلية، عدم وجود مانع لديهم أيضا.

وانتهي الاجتماع إلى التوصية بتسليم الخطاب الصادر من وزير النقل والصناعة الفريق كامل الوزير، وذلك لتطبيق الدعم للجامعات الأهلية والخاصة والتكنولوحية إلي وزارة التعليم العالى وتحديد الموعد الخاص بتوقيع البروتوكول خلال شهر يناير، على أن يتم تفعيل البروتوكول خلال شهر من توقيع البروتوكول.