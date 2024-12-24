شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محلية النواب ينتقد تأخر صدور لائحة قانون الحيوانات الخطرة: نريد خطوات جادة والان مع تفاصيل الخبر

استنكر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر برقم (29) لسنة 2023، رغم ما تضمنته نصوصه من صدورها خلال 6 أشهر من صدور القانون، قائلاً: "اللائحة التنفيدية اختصاص حكومي واعطينا الفرصه لوزارة الزراعة باعتبارها الوزارة الاصليه، واستعجبنا وقتها كيف يصدق الرئيس علي قانون ويُشهر في 2023 ، ولم تخرج لائحته التنفيذيه ونحن نقترب من العام الثاني لصدور القانون".

وأضاف السجيني " لا أعلم هل هذا يحمل مخالفه دستوريه تستوجب المساءله؟ ، لكننا اعتبرنا أن الحكومة الحالية الجديدة وأمهلنا الفرصة، فنريد السماع خلال هذا الاجتماع عن خطوات جدية بُذلت في هذا الصدد".

وأشاد رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، بوزيرة التنمية المحلية التي طالبت الحضور أمام اللجنة، قائلا : " الوزير اللي بيطلب أنه يحضر للمجلس شجاع ومخلص ..لا اتذكر في الحكومة السابقه وزير رغب في الحضور غير وزيري النقل والبيئة، وجُدد لهم في الحكومة الجديدة، لأن الوزير الجاد بيبان".

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني والتي خصصت لمتابعة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية في ضوء الإستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وذلك في إطار إصدار القانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماعي اللجنة المنعقدين بتاريخ 5 من نوفمبر سنة 2024، بحضور الدكتورة منال عوض ميخائيل، وزير التنمية المحلية، ومصطفي الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.