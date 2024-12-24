الجيش الأردني: أحبطنا محاولة تهريب كمية من المخدرات عبر مسيّرة حاولت اجتياز الحدود

أعلنت القيادة العامّة للقوّات المسلّحة الأردنيّة، أنّ "قوّات حرس الحدود في المنطقة العسكريّة الجنوبيّة، وبالتّنسيق مع الأجهزة الأمنيّة العسكريّة وإدارة مكافحة المخدّرات، أحبطت على واجهتها الغربيّة ضمن منطقة مسؤوليّتها، محاولة تهريب كميّات كبيرة من المواد المخدّرة، محمَّلة بواسطة طائرة مسيّرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة".

وأشارت إلى أنّه "تمّ تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط المسيّرة داخل الأراضي الأردنيّة، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصّة"، مؤكّدةً أنّ "​القوات المسلحة الأردنية​ تعمل بكلّ قوّة وحزم لتسخير الإمكانات كافّة، للتّصدّي لمثل هذه العمليّات ومنع عمليّات التّسلّل والتّهريب وبالقوّة، للحفاظ على أمن الأردن واستقراره".