جمعية "من حقي الحياة " أقامت حفلا ميلاديا خاصا بالأطفال في صالة نادي حبوب

أقامت جمعية "من حقي الحياة" حفلًا ميلاديًّا خاصًّا بالأطفال، في صالة نادي حبوب.

تضمّن الحفل الكثير من الألعاب الّتي أدخلت البهجة إلى قلوب الأطفال وأهاليهم، الّذين ثمّنوا هذه الخطوة الّتي قامت بها الجمعية.

واختُتم الحفل باستعراض ميلادي وبتبادل التّهاني بالعيد.