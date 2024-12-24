بري هنأ بالميلاد: لمقاربة قضايانا وسلوكنا وعلاقاتنا بروحية ميلادية تراحمًا ومحبةً وتسامحًا

توجّه رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ بالتّهنئة من اللّبنانيّين عامّةً والطّوائف المسيحيّة خاصّةً، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلًا: "قبل ميلاده كان الزّمن ليلًا، وبعده صار فجرًا... والحياة حزنًا وبعده صارت فرحًا"، مشيرًا إلى أنّ "من الإنجيل: "بشرى أن لا تخافوا فها أنا أُبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب"، وفي القرآن الكريم: "إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ ".

وأشار إلى أنّ "عشيّة الميلاد المجيد، مدعوّون جميعًا إلى مقاربة قضايانا كافّة المتّصلة بكلّ مناح حياتنا وسلوكنا وعلاقاتنا الإنسانيّة والسّياسيّة والاجتماعيّة بروحيّة ميلاديّة، تراحمًا ومحبّةً وتواضعًا وتسامحًا ومصالحةً ومصارحة، فلا ميلاد من دون محبّة وعطاء وتضحية، وتواصلًا لا ينقطع من أجل الإنسان ومن أجل ​لبنان​؛ حينها نستحقّ الميلاد ونعيشه رسالةً وأملًا وخلاصًا ورجاء".