القصيفي عرض مع أديب لإضافة بند خاص بالصحافيين اللبنانيين على تقرير لمديرة الأونيسكو عن سلامة الصحافيين

التقى نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، رئيس بعثة لبنان لدى الاونيسكو في باريس السفير مصطفى أديب، وعرض معه مراحل النشاط الذي قام به الاخير لدى هذه المنظمة الدولية، لادانة إسرائيل على اعتداءاتها على الصحافيين والطواقم الاعلامية أثناء تغطيتها وقائع الحرب على لبنان، والاتصالات التي قام بها مع رؤساء بعثات الدول في هذا الصدد.

ووضع أديب، القصيفي في أجواء دورة المجلس الحكومي الدولي للبرنامج الدولي لتنمية الاعلام التي عقدت في 31 تشرين الثاني 2024، وهو اهم مجلس يُعنى بشؤون الصحافيين، وذلك في مقر منظمة الاونيسكو- باريس، وشارك في أعمال الدورة وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري.

وقد طلبت بعثة لبنان لدى هذه المنظمة برئاسة أديب، إضافة بند خاص بالصحافيين اللبنانيين، على تقرير المديرة العامة للاونيسكو المتعلق بسلامة الصحافيين وحمايتهم. وبعد التفاوض مع البعثات الأعضاء في المجلس المؤلف من 38 دولة، تم اعتماد البند بالتوافق. كما يدين البند استهداف وقتل الصحافيين اللبنانيين ويطالب بحمايتهم.

وأشار أديب إلى أن بعثة لبنان لدى الاونيسكو استندت إلى التقرير الذي اعدته نقابة محرري الصحافة اللبنانية والذي عُدّ أحد وثائق الدورة نظرا لشموليته ودقته، ومطابقته للمعايير المعتمدة في المنظمات الدولية.ولفت أخيرا أن التقرير الذي يصدر عن المديرة العامة للاونيسكو هو من أهم التقارير الدولية المعنية بسلامة الصحافيين وخطر الافلات من العقاب.

من جهته، شكر القصيفي، أديب على "تعاونه مع النقابة في موضوع حيوي واساسي يشكل مادة إهتمام مشترك بينها وبين منظمة الاونيسكو"، معربا عن سروره أن "تكون بعثة لبنان قد اعتمدت في طلبها دعم هذه المنظمة الدولية، التقرير الصادر عن نقابة المحررين"، ومتمنيا "استمرار التعاون في أجواء إيجابية وبناءة".